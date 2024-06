Sulla spiaggia di Agia Marina, in Grecia, è stato trovato morto un famoso giornalista, conduttore e produttore televisivo. Stiamo parlando di Michael Mosley, pioniere del digiuno intermittente.

Noto giornalista trovato morto in Grecia: lanciò la dieta intermittente

Giornalista, conduttore e produttore televisivo, Michael Mosley è morto all’età di 67 anni. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato in Grecia, precisamente sulla spiaggia di Agia Marina. L’uomo, famoso anche per essere stato il pioniere della digiuno intermittente, era in vacanza con la moglie.

Michael Mosley: mistero sulla sua scomparsa

Il giornalista ha fatto perdere le sue tracce lo scorso giovedì. Stando al racconto della moglie, la prima ad aver lanciato l’allarme, Michael Mosley si è allontanato dalla spiaggia di Agios Nikolaos, sull’isola di Symi, per fare una passeggiata in solitaria. Quando la donna non l’ha visto tornare ha subito chiesto aiuto. Il 67enne è stato visto in vita per l’ultima volta ad una fermata dell’autobus a Pedi, villaggio situato a metà strada tra Agios Nikolaos e Symi.

Com’è morto il giornalista?

Le ricerche del giornalista hanno impegnato vigili del fuoco, polizia, volontari, cani e droni, con il supporto della guardia costiera della Grecia. Il corpo senza vita di Michael è stato trovato da Eleftherios Papakalodoukas, sindaco di Symi, anche lui coinvolto nelle operazioni di ricerca. Mosley era accanto ad una staccionata, sulla spiaggia di Agias Marinas. Potrebbe essere morto a causa di un malore, oppure di un incidente. Al momento, gli inquirenti sono ancora al lavoro per accertare le cause del decesso.