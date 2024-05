Giornalisti: alla Camera iniziativa 'Noi non archiviamo' in ricordo di Ilaria Alpi

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – Oggi la giornalista del Tg3, Ilaria Alpi, avrebbe festeggiato il suo compleanno, se quel 20 marzo 1994 non fosse stata uccisa a Mogadiscio, insieme all'operatore Miran Hrovatin, per le loro inchieste su traffici d'armi e rifiuti all'ombra della Cooperazione Internazionale. E oggi alla Camera, presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari (in Via di Campo Marzio, 74), si terrà una iniziativa promossa dalla Comunità 'Noi non archiviamo', della quale fanno parte una serie di soggetti protagonisti in questi decenni dell'impegno per la verità su quegli omicidi, per scoprire responsabili e depistaggi. L'iniziativa servirà a rilanciare con forza questa esigenza, spiega una nota dell'ufficio stampa del Pd, anche alla luce del recente incontro avuto da una delegazione della Rete con i vertici della Procura di Roma.

La giornata -dalle 10 alle 12.30- vedrà protagonisti ragazze e ragazzi di scuole che hanno partecipato con i loro lavori al progetto 'Una stella di nome Ilaria Alpi'. Presieduto da Mariangela Grainer e Walter Verini, l'appuntamento avrà inizio con il saluto della vicepresidente della Camera, Anna Ascani, e con quelli di Fnsi, Ordine dei Giornalisti, Usigrai, Fondazione Murialdi, Articolo 21. La giornalista Federica Sciarelli e Walter Veltroni ricorderanno la collega e amica Ilaria, Miran e le battaglie di questi trenta anni. Questi momenti saranno intervallati da letture di Cristiana Capotondi dal libro di Gigliola Alvisi sulla giornalista del Tg3 e dalla proiezione di estratti video dal film 'Il più crudele dei giorni' di Ferdinando Vicentini Orgnani. Nella seconda parte dell'evento la giornalista Giulia Bosetti e la stessa Grainer coordineranno l'illustrazione dei lavori da parte degli studenti.