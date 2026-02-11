Giorno del Ricordo: Commemorazione delle Vittime delle Foibe e dell'Esodo Giuliano-Dalmata con Storia e Memoria

Il Giorno del Ricordo rappresenta un'importante opportunità per commemorare le vittime delle foibe e rievocare l'esodo giuliano-dalmata. Questa giornata è dedicata alla memoria e alla sensibilizzazione riguardo a eventi storici che hanno segnato profondamente la nostra cultura e identità.

Il Giorno del Ricordo, celebrato il 10 febbraio, rappresenta un momento cruciale per la riflessione collettiva sulla tragedia delle foibe e sull’esodo degli italiani dall’Istria, Fiume e Dalmazia. Questa giornata è dedicata a tutti coloro che hanno subito la violenza e la perdita della propria identità a causa degli eventi tragici del secondo dopoguerra. Le celebrazioni di quest’anno hanno visto la partecipazione di numerose figure istituzionali e il coinvolgimento della società civile, sottolineando l’importanza di mantenere viva la memoria.

La visita significativa al Complesso del Vittoriano

Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha visitato una mostra dedicata agli esuli fiumani, dalmati e istriani presso il Complesso del Vittoriano a Roma. Durante la visita, Giuli ha affermato: “Abbiamo fatto la cosa giusta nel giorno giusto”, evidenziando il valore storico e culturale dell’esposizione. La mostra, priva di qualsiasi connotazione ideologica, ha presentato i fatti e le immagini che raccontano una verità storica spesso dimenticata. È un invito a non trascurare la memoria di chi ha sofferto durante quel periodo buio.

Un tributo all’intellettuale Giuseppe Parlato

Giuli ha reso omaggio al professor Giuseppe Parlato, presidente del comitato scientifico della mostra, il quale ha contribuito in modo fondamentale alla realizzazione dell’evento. La sua scomparsa prematura è stata un grande rammarico per tutti coloro che ne hanno apprezzato il lavoro. La mostra è stata un’opportunità per riflettere sul dolore vissuto dai nostri concittadini e sulle atrocità legate alla Seconda Guerra Mondiale.

Le parole della politica e l’importanza della memoria

La Premier Giorgia Meloni ha sottolineato, attraverso i social media, l’importanza di non dimenticare i martiri delle foibe e la tragedia dell’esodo giuliano-dalmata. Ha descritto questa pagina come una “storia dolorosa”, vittima per decenni di una congiura del silenzio. La Meloni ha esortato gli italiani a non avere paura di affrontare questa verità, affermando che il ricordo non deve essere visto come rancore, ma come un atto di giustizia e responsabilità verso le future generazioni.

Iniziative per il Giorno del Ricordo

Quest’anno, il governo ha promosso diverse iniziative, tra cui il “Treno del Ricordo”, che percorre simbolicamente le strade degli esuli, unendo le varie comunità italiane. Meloni ha affermato che la memoria storica è fondamentale per costruire un’identità condivisa, invitando a tramandare il testimone della storia alle nuove generazioni.

Il ruolo della scuola nella trasmissione della memoria

Il Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha evidenziato l’importanza della scuola nel mantenere viva la memoria storica. Secondo Valditara, è essenziale che gli studenti siano educati sui tragici eventi legati alle foibe e all’esodo, per comprendere appieno il valore della libertà e della dignità umana. Ha dichiarato che il compito di ricordare è non solo un dovere morale, ma anche un impegno civile verso le giovani generazioni.

Testimonianze e ricordi

Le celebrazioni del Giorno del Ricordo sono state arricchite da testimonianze dirette di sopravvissuti e storici, che hanno condiviso le loro esperienze e le storie delle famiglie costrette a lasciare le loro terre. Questi racconti rappresentano un modo per rendere tangibile il dolore subito da milioni di italiani e contribuire a una comprensione più profonda dei traumi collettivi.

Il Giorno del Ricordo non è solo una commemorazione, ma un’importante occasione di riflessione e riscoperta della nostra identità storica. È fondamentale continuare a onorare la memoria delle vittime per garantire che simili tragedie non si ripetano e che la storia venga raccontata con verità e giustizia.