Il Giro del Delfinato ha vissuto momenti di grande tensione nella quinta tappa a causa di una maxi caduta provocata dall’asfalto bagnato dalla pioggia.

Corridori coinvolti nella caduta

Decine di corridori sono finiti a terra in una carambola che ha messo a rischio la loro incolumità, portando all’immediata neutralizzazione della tappa. L’incidente si è verificato a circa 21 chilometri dal traguardo, tra Amplepuis e Saint-Priest. Tra i numerosi ciclisti coinvolti nella caduta ci sono nomi di spicco come Remco Evenepoel, Primoz Roglic e Juan Ayuso. Evenepoel, attuale leader della classifica generale, si è rialzato con un evidente dolore al ginocchio. Nonostante l’incidente, la determinazione dei corridori è rimasta intatta.

La decisione dell’organizzazione

L’organizzazione della corsa ha deciso di neutralizzare la tappa per garantire la sicurezza degli atleti. I due corridori in fuga sono stati fermati e tutti gli altri sono stati autorizzati a raggiungere l’arrivo in gruppo. Questa decisione è stata presa per evitare ulteriori rischi e permettere ai ciclisti di recuperare dalle conseguenze della caduta. Il Giro del Delfinato continua con l’attenzione puntata sulla sicurezza dei corridori, specialmente in condizioni meteorologiche avverse. L’incidente di oggi ha mostrato quanto sia pericoloso il ciclismo su strada e ha sottolineato l’importanza di misure tempestive per proteggere gli atleti.