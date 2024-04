La tappa d’apertura del Tour of the Alps 2024 è stata contraddistinta da numerose cadute, tra cui quella del giovane corridore Finlay Pickering.

Incidente al Tour of the Alps

La corsa è stata caratterizzata da molte salite, ma anche da un’intensa discesa verso il traguardo. Poiché i ciclisti si sono spinti al limite, gli incidenti sono stati all’ordine del giorno. Quello che ha coinvolto Finlay Pickering è stato probabilmente uno dei più impressionanti. Il 21enne della Bahrain – Victorious ha superato una curva in discesa ed è volato spaventosamente fuori strada, finendo giù per un argine. Il ragazzo è stato costretto a ritirarsi dalla corsa e a sottoporsi ai controlli medici.

Il comunicato della squadra

“Purtroppo Finlay Pickering è caduto dal Tour of the Alps durante la prima tappa dopo aver subito una commozione cerebrale” ha fatto sapere il team Bahrain – Victorious nella tarda serata di ieri, aggiungendo “Al momento si sta sottoponendo ad ulteriori esami. Rimettiti presto Finlay!“. Intanto un lungo sprint di Tobias Foss da una fuga tardiva di quattro corridori ha portato l’ex campione del mondo a cronometro alla vittoria.

La corsa per la vittoria

Il corridore della Ineos Grenadiers ha preceduto Chris Harper (Jayco-AIUIa), Esteban Chaves (EF Education-EasyPost) e Ben O’Connor (Decathlon AG2R) dopo che un quartetto di corridori ha attaccato il gruppo dei favoriti vicino al traguardo di Cortina. Sia per Foss che per la squadra britannica, una vittoria anticipata al Tour of the Alps assume un significato importante. Per il 26enne norvegese è la prima vittoria in una corsa su strada piuttosto che in una cronometro, nonché la prima per la squadra di cui è entrato a far parte solo lo scorso inverno. Dopo un inizio di stagione a rilento, la Ineos Grenadiers ha ottenuto due vittorie in altrettanti giorni, con il trionfo di Tom Pidcock all’Amstel Gold Race.