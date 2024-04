Un uomo di 91 anni è scappato con l’auto dalla casa di riposo in cui si trovava, seminando il panico e scatenando ben cinque incidenti.

91enne fugge dalla casa di riposo e provoca 5 incidenti

Voleva fuggire in fretta dalla casa di riposo in cui era ospite e ha seminato il panico per le strade di Modica, in provincia di Ragusa. Un uomo di 91 anni è salito a bordo della sua Fiat 1 e ha tentato di fuggire, danneggiando 5 veicoli nella corsa e rischiando di investire un pedone. L’uomo è uscito dalla struttura, si è messo alla guida dell’auto e si è diretto verso la parte alta della città, perdendo continuamente il controllo del mezzo.

91enne scappa dalla casa di riposo: fuga finita per il distaccamento di una ruota

L’uomo ha perso più volte il controllo dell’auto, tamponando 5 auto e rischiando di investire un pedone. Ha imboccato corso Santa Teresa e poi Corso Nino, ma a quel punto qualcuno aveva avvisato la polizia locale. Intanto, la fuga dell’anziano si è interrotta quando una delle ruote si è staccata. Il pensionato è stato fermato dalla polizia, che lo ha affidato alla famiglia. La Fiat 1 è stata sequestrata.