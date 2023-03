Ricovero coatto in Rsa: 80enne si ribella

Dora Piarulli è una signora di 80 anni che sta lottando contro il ricovero coatto avvenuto presso una Rsa di Aulla, in provincia di Massa Carrara. La donna si sta ribellando a questa condizione dopo essere stata portata nella struttura su richiesta dell’amministratore di sostegno e dopo una sentenza del tribunale. Ha spiegato che nella struttura non si trova bene. La figlia di Dora, Anna Estdahl, che vive a Torino e che ha messo a disposizione una badante per sua madre, ha chiesto che la situazione sia risolta. Anna ha spiegato che le persone anziane possono essere curate a casa, in ambiente familiare e non si capacita di perché questo non venga permesso a sua madre. La donna non comprende perché, secondo l’amministratore di sostegno, l’80enne sia costretta a stare lontana dai suoi affetti.

Ricovero coatto: le attuali condizioni di Dora sono buone

A riportare il caso di Dora Piarulli è il quotidiano La Nazione. L’80enne risulta non essere del tutto autosufficiente, ma dopo aver superato alcuni problemi, le condizioni dell’anziana risultano essere buone. Dora ha spiegato: “Qui non mi trovo bene. Non ho capito perché mi abbiamo portato qui, ma certo io non ci volevo venire”.

Il suo gattino e la badante l’aspettano a casa

Ad attendere Dora a casa sono il suo gattino e la badante messa a disposizione dalla figlia Anna, che abita a Torino per esigenze lavorative. Come informa Tgcom24 Anna può andare a trovare Dora nella sua residenza di Aulla per non più di mezz’ora al giorno.