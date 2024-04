Terribile incidente sulla A1: muore una ragazza di 21 anni

Nel pomeriggio odierno, martedì 16 aprile, verso le ore 17 una macchina e un mezzo pesante si sono scontrati sull’autostrada A1 provocando un tremendo incidente. Purtroppo lo schianto è stato così feroce che ha fatto registrare la morte di una ragazza di soli 21 anni e di due feriti gravi.

L’incidente

Il terribile incidente mortale che ha visto coinvolti una macchina e un tir, si sono scontrati in maniera molto violenta sull’autostrada A1, precisamente tra i caselli di Ferentino e Anagni, in provincia di Frosinone. Nell’impatto, purtroppo, la giovanissima ragazza è deceduta, all’interno dell’auto su cui viaggiava sono rimaste ferite in modo grave anche la mamma (che era alla guida del veicolo) e una terza persona, trasportate d’urgenza in ospedale. È rimasto illeso, invece, il conducente del tir.

La dinamica dello schianto

Sul luogo del terribile incidente sono giunti la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, il personale medico del 118 ed il personale di Società Autostrade. Dopo l’incidente, è stato chiuso il tratto dell’autostrada A1 che collega Anagni e Ferentino, obbligando i viaggiatori ad uscire nelle zone confinanti ai due paesi, e fino a qualche ora sono stati registrati ben quattro chilometri di coda.

Dai primi rilievi eseguiti sul posto dell’incidente, pare che la macchina guidata dalla mamma della vittima, probabilmente una Peugeot 107, avrebbe tamponato il tir che la precedeva.