Un terribile incidente mortale si è verificato sulla Statale 100, all'altezza dello svincolo per San Basilio.

Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 aprile 2024, si è verificato un terribile incidente mortale sulla Statale 100. Il bilancio è di due vittime, madre e figlio di 12 anni.

San Basilio, incidente mortale: morti mamma e figlio di 12 anni

Un terribile incidente mortale si è verificato sulla Statale 100, lungo il tratto ionico. Lo schianto è avvenuto intorno alle 16.15 a San Basilio, nei pressi dell’area di sosta della Sala Azzurra. Il tragico bilancio è di due vittime, una mamma e il figlio di 12 anni. Sono rimasti feriti il padre e l’autista del camion, che è stato ricoverato a Castellaneta.

San Basilio, incidente mortale: scontro tra auto e tir

L’incidente ha coinvolto un’automobile e un tir, che si sono scontrati per cause in fase di accertamento. Nell’automobile viaggiava una famiglia. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Massafra, i vigili del fuoco e il personale del 118.