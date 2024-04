La quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi, da Etxarri Aranatz a Legutio, è stata caratterizzata da un brutto incidente di massa, in cui è rimasta coinvolta buona parte del gruppo.

Brutto incidente al Giro dei Paesi Baschi

Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel sono stati portati in ospedale dopo una caduta che ha coinvolto oltre 12 ciclisti, tra cui anche il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia Primoz Roglic. I corridori sono scivolati in una curva, cadendo in un canale di scolo in cemento a circa 35 chilometri dall’arrivo. L’incidente è avvenuto all’altezza della discesa dall’Alto de Olaeta.

Come sta Vingegaard

Il 27enne danese è stato trasportato in barella, con la maschera per l’ossigeno e il collare per evitare lesioni al collo. “Jonas è cosciente e sarà esaminato in ospedale“, ha scritto il team Visma Lease a Bike su X. Il campione del mondo a cronometro Remco Evenepoel è riuscito ad alzarsi e camminare, ma si sottoporrà comunque ai controlli medici.

Seconda caduta per Roglic

All’inizio della gara il corridore della Bora-Hansgrohe dominava la classifica generale, seguito da Evenepoel. Dopo la caduta Roglic ha sollevato il pollice alle telecamere per far capire che stesse bene. Lo sloveno era caduto anche mercoledì, durante la terza tappa, ma si era subito ripreso. “La corsa è neutralizzata fino al traguardo, i sei corridori in testa alla corsa parteciperanno alla tappa ma i tempi non saranno conteggiati per la classifica generale. Il gruppo sarà neutrale fino al traguardo“, hanno fatto sapere gli organizzatori.