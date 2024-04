Fulmine colpisce un campo da calcio in una scuola giapponese: ragazzi in ospe...

In una scuola del Giappone, un fulmine colpisce un campo da calcio e manda 18 ragazzi in ospedale.

Un fulmine genera caos e paura in Giappone, presso il campo sportivo di una scuola superiore dove si stava giocando. Scopriamo che cos’è successo qui di seguito.

Giappone, fulmine colpisce campo

In una scuola superiore del Giappone si stava svolgendo una partita di calcio tra due squadre di giovanissimi. Improvvisamente si è abbattuto un fulmine proprio sul campo. Il fulmine è caduto proprio a pochi metri dal campo sportivo. La situazione ha immediatamente generato il caos e l’emergenza e ben diciotto ragazzi sono dovuti essere trasportati in ospedale. La preoccupazione è scattata in particolare per due dei giovani.

Due ragazzi in arresto cardiaco

Due dei giocatori di calcio sono infatti andati in arresto cardiaco. Attualmente si trovano ancora ricoverati presso l’ospedale di Myiazaki. Prima di arrivare presso il nosocomio erano stati rianimati dai soccorritori che sono giunti sul luogo insieme insieme ai vigili del fuoco.

Giappone, come stanno i ragazzi?

Anche un altro dei ragazzi coinvolti nell’incidente del fulmine è stato ricoverato per delle condizioni di media gravità. Tutti gli altri ragazzi, quindici per l’esattezza, sono stati dimessi dall’ospedale dopo aver fatto le visite ed i controlli del caso che hanno accertato dei danni di salute lievi, per fortuna.