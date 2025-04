Giulia De Lellis è incinta, il suo pancione non lascia più dubbi. Dopo le voci e i rumors che circolavano da qualche settimana, una foto esclusiva di Chi ha confermato la gravidanza della famosa influencer. In attesa del suo primo figlio con Tony Effe, la coppia si prepara a un nuovo capitolo della loro vita insieme.

La notizia ha suscitato un’ondata di emozione tra i fan, che non vedono l’ora di scoprire tutti i dettagli di questa meravigliosa avventura.

Giulia De Lellis e Andrea Damante: da ex a genitori con nuovi compagni

La rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Damante ha segnato una svolta significativa nelle loro vite, un capitolo che entrambi hanno dovuto chiudere dopo numerosi alti e bassi. Giulia ha parlato della loro relazione come “tossica”, un continuo ciclo di separazioni e riavvicinamenti che, alla fine, ha reso chiaro che era arrivato il momento di voltare pagina definitivamente.

Dopo la fine della sua storia con Andrea, Giulia ha trovato una nuova serenità accanto a Tony Effe. Nel frattempo, Andrea Damante ha avviato una nuova relazione con Elisa Visari. La loro storia, segnata anch’essa da alti e bassi, ha preso una svolta inaspettata con la notizia dell’arrivo di un figlio, con il parto previsto per settembre.

La coincidenza che vede Giulia e Andrea diventare genitori quasi nello stesso periodo, dopo le loro separazioni, ha sollevato molte domande e curiosità tra i fan, che si sono trovati a riflettere sul destino che ha voluto un nuovo capitolo per entrambi in parallelo. Nonostante le loro strade siano ormai separate, questo nuovo inizio per entrambi, con la prospettiva di diventare genitori, segna una nuova fase nelle loro vite.

Giulia De Lellis è incinta, aspetta un figlio da Tony Effe: la data del parto

Dopo settimane di indiscrezioni e sospetti, la notizia è ormai ufficiale: Giulia De Lellis è incinta. A confermarlo è il settimanale Chi, che ha pubblicato in esclusiva la prima foto dell’influencer con il pancione, mettendo così fine a ogni dubbio. Il bebè dovrebbe nascere il prossimo autunno.

Giulia e Tony Effe, si preparano ad affrontare una delle sfide più importanti della vita: diventare genitori. Nonostante la relazione sia relativamente recente, la coppia appare affiatata e determinata ad accogliere con entusiasmo questo nuovo capitolo. Un passo importante che testimonia quanto il loro legame si sia intensificato in breve tempo.

“Il rapper e l’influencer hanno trascorso un weekend a Villa D’Este, ma non sono in due. Sotto l’ampia giacca di lei, un pancino appena accennato svela la lieta notizia: in autunno diventeranno genitori”, ha dichiarato il settimanale.