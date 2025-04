Giulia De Lellis è incinta di Tony Effe? Tutto sull’ultima indiscrezione che sta infiammando il web.

Giulia De Lellis e Tony Effe: smentita la crisi

Nel corso delle ultime settimane si sono rincorse diverse voci circa una crisi tra il rapper Tony Effe e l’influencer Giulia De Lellis. C’è stato anche chi ha parlato di una possibile rottura tra i due. E’ stata poi la stessa De Lellis, rispondendo a un utente su Instagram, a mettere a tacere le voci circa la presunta crisi di coppia: “inventano perché non sanno nulla di noi. Ma io li lascio fare, mentre in privato vivo la mia vita, senza darla in pasto a chi non la merita, godendomi lo spettacolo a volte divertente altre volte raccapricciante e fuori da ogni logica umana. Se i nostri amici raccontassero i fatti nostri, non sarebbero davvero nostri amici.” Ma ecco che nelle ultime ore è esploso un nuovo gossip che sta infiammando il web, Giulia De Lellis è incinta?

Giulia De Lellis incinta di Tony Effe? Il gossip fa il giro del web

Crisi di coppia quindi smentita, ma ecco che un nuovo gossip sta infiammando il web: Giulia De Lellis è incinta di Tony Effe? A diffondere la notizia sono stati gli esperti di gossip Deianira Marzano e Alessandro Rosica. La prima ha affermato che l’influencer annuncerà la gravidanza quando “entrerà nel terzo“, Rosica ha invece rivelato che il gossip glielo ha rivelato un amico e che la gravidanza è stata inaspettata da entrambi. Per il momento sono solo indiscrezioni, non ci sono state né conferme né smentite da parte dei diretti interessati. Staremo a vedere!