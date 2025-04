Giulia De Lellis non ci sta. In queste ultime ore, in risposta alle voci che circolano sul suo rapporto con Tony Effe, l’influencer ha deciso di rompere il silenzio e intervenire personalmente.

Tony Effe e Giulia De Lellis: vacanza alle Maldive e risposta alle voci sulla crisi

Lo fa su Instagram, dove, dopo giorni di indiscrezioni, smentisce senza mezzi termini quanto scritto su un noto settimanale: “Inventano semplicemente perché non sanno niente di noi”. Parole forti, ma giuste, se si pensa che, nelle ultime settimane, la sua vita privata è stata messa sotto la lente d’ingrandimento. Eppure, Giulia De Lellis non si lascia prendere dalla polemica. “Li lascio fare”, dice, per poi aggiungere con decisione che la sua vita privata è solo sua. “ In privato vivo la mia vita, senza darla in pasto a chi non la merita” , scrive, chiudendo ogni spazio a interpretazioni errate.

La coppia è da qualche giorno alle Maldive, ma nonostante le voci su una presunta crisi, le immagini postate da Giulia su Instagram parlano chiaro: sorrisi, relax e momenti insieme. Un carosello che non lascia dubbi, almeno per chi ha voglia di vedere la verità.

Tony Effe e Giulia De Lellis rispondono alle voci: “Non sono i nostri amici a raccontare la nostra vita”

Un fan, però, sotto uno dei suoi post, lascia un commento che solleva la questione: “Io non capisco ancora se state insieme o no. Oggi è uscita un’altra notizia ancora da parte di amici cari, beato chi ci capisce con voi”. La domanda è innocente, ma Giulia non lascia passare il commento. Risponde, una volta per tutte, ai rumors che già da giorni girano sulla sua storia d’amore. “Se i nostri amici raccontassero i fatti nostri, non sarebbero davvero i nostri amici” , aggiunge, chiarendo come mai certe indiscrezioni non abbiano alcun fondamento.

A gettare benzina sul fuoco, l’indiscrezione di una presunta “crisi” tra i due, attribuendo la trasferta alle Maldive non a una vacanza, ma a un viaggio di lavoro finalizzato a promuovere alcuni brand. Non solo, un noti giornalista aveva insinuato che la relazione tra Giulia De Lellis e Tony Effe fosse segnata da alti e bassi, a causa della difficile situazione giudiziaria del rapper e delle richieste di Giulia, che sembrerebbero orientate verso la formazione di una famiglia. “Un aut aut” sarebbe stato il suo ultimatum, scriveva il giornalista. Ma Giulia, con la sua solita fermezza, non lascia spazio a speculazioni.