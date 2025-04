Giulia De Lellis e Tony Effe in crisi? La verità sulla loro vacanza alle Mal...

Giulia De Lellis e Tony Effe sembravano vivere un amore da favola, tanto da condividere con i fan ogni momento del loro viaggio alle Maldive. Tuttavia, negli ultimi giorni, sono emerse voci che suggeriscono una possibile crisi tra i due. Cosa sta succedendo davvero? Dalle fotografie apparentemente serene a piccoli segnali di tensione, i fan si interrogano sul futuro della coppia. Ecco cosa è emerso finora.

Il viaggio alle Maldive di Giulia De Lellis e Tony Effe

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno recentemente trascorso una vacanza da sogno alle Maldive, soggiornando nel raffinato resort One&Only Reethi Rah. Durante il viaggio, entrambi hanno condiviso sui social momenti di relax e intimità, mostrando panorami incantevoli e scatti romantici. Tuttavia, come riportato dal settimanale Oggi, l’avventura non sarebbe stata solo una fuga romantica, ma anche un’opportunità professionale per promuovere brand di moda di cui sono volti noti.

Su Instagram, Giulia ha incantato i suoi follower con immagini di paesaggi paradisiaci e foto in compagnia del suo compagno. Nonostante l’aria di pace e serenità, però, emergono voci che suggeriscono una possibile crisi tra i due, sollevando dubbi sulla loro relazione. Ecco i motivi.

Giulia De Lellis e Tony Effe, primi segnali di crisi? Cosa è successo alle Maldive

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, durante la loro vacanza alle Maldive non sarebbero mancati momenti di tensione tra Giulia De Lellis e Tony Effe. La trasferta tropicale, che doveva servire a consolidare il loro legame, sembrerebbe aver avuto l’effetto opposto, mettendo a dura prova la loro relazione.

Le cause della discussione tra i due sarebbero legate a una richiesta importante che Giulia avrebbe fatto al suo compagno. La giovane influencer, che ha più volte espresso il desiderio di creare una famiglia e avere dei figli, avrebbe posto un ultimatum a Tony, spingendolo a prendere una decisione sul futuro della loro relazione. In passato, Giulia aveva dichiarato al settimanale F di avere un forte desiderio di diventare madre, ma che al momento, pur concentrandosi su tante altre cose, non si sentiva pronta a prendere decisioni affrettate.

Prima della loro partenza per le Maldive, si parlava già di una possibile crisi tra Giulia De Lellis e Tony Effe, alimentata dall’assenza di apparizioni pubbliche insieme. Le foto pubblicate poco dopo avevano smentito le voci di crisi tra i due, ma ora questa ipotesi è tornata a circolare.