Giulia De Lellis e Tony Effe pronti per il grande passo dopo una vacanza da sogno alle Maldive. Le ultime indiscrezioni sulla coppia.

Giulia De Lellis e Tony Effe stanno vivendo un momento significativo nella loro relazione. Recentemente, hanno trascorso una vacanza alle Maldive, godendosi lusso e relax. Nonostante le indiscrezioni parlassero di una crisi tra i due, sembrerebbero pronti a prendere una scelta importante.

Tony Effe e Giulia De Lellis: la vacanza da sogno alle Maldive

Dopo l’esperienza al Festival di Sanremo, Tony Effe ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro e rilassarsi sotto il caldo sole delle Maldive, insieme alla compagna Giulia De Lellis.

Sebbene non ci siano foto ufficiali di coppia, gli indizi sui social sono evidenti: panorami identici, gli stessi orari e luoghi. La scelta di non condividere troppo sui social ha creato un alone di mistero che ha suscitato grande curiosità tra i loro follower, alimentando così le voci su una presunta crisi.

Nessuna crisi tra Tony Effe e Giulia De Lellis: pronti a prendere un’importante decisione

La coppia sembra ormai pronta a compiere il grande passo. Le ultime voci parlano infatti di una convivenza imminente, una scelta che appare del tutto naturale dopo i passi compiuti fino ad ora tra i due fidanzati.

“Tony è meraviglioso, affettuoso, gentile, premuroso, e anche molto protettivo. Siamo una coppia normale che fa le cose che fanno due ragazzi innamorati. Condividiamo tutto, anche il lavoro”, aveva dichiarato l’influencer nelle recenti interviste.

Da quando sono innamorati, Giulia avrebbe praticamente preso dimora nell’appartamento di Tony, ma ora sono pronti a fare un ulteriore passo avanti.

“Giulia è molto impegnativa. Diciamo che non sono abituato a rendere conto a nessuno, è una cosa nuova. Siccome lei ci mette il 100% in questa relazione, mi sto impegnando anche io e sto cercando di mettercelo a mia volta”, aveva invece dichiarato il trapper.

I due stanno infatti starebbero preparando la loro nuova casa nel cuore di Milano, divertendosi a decorarla insieme, segno che il loro legame si sta consolidando sempre di più.