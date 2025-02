Cristiano Iovino al centro del gossip: c’entra la crisi tra Giulia De Lellis e Tony Effe?

Negli ultimi giorni, il gossip ha vissuto un nuovo fermento a causa di voci che parlano di una possibile rottura tra Tony Effe, reduce da Sanremo 2025, e Giulia De Lellis. Intanto, si fa strada il nome di Cristiano Iovino, il cui coinvolgimento nel pettegolezzo ha catturato l’attenzione.

Le voci di una rottura tra Tony Effe e Giulia De Lellis hanno suscitato grande attenzione tra i fan, ma secondo Gabriele Parpiglia, le indiscrezioni sarebbero infondate. Il giornalista ha spiegato nel suo programma “100% Parpiglia” che il rumor è nato dal fatto che il trapper si è presentato da solo a un evento organizzato da Cristiano Iovino, riaccendendo i riflettori su una vecchia storia tra il personal trainer e l’influencer, risalente al 2018, quando i due erano partiti per un viaggio di gruppo in Islanda.

“ Smentiamo la crisi tra Tony Effe e Giulia De Lellis. Perché nasce questa voce? Questa voce nasce perché Tony si è presentato ad un party di Cristiano Iovino e si è presentato in singletudine. Perché non c’era Giulia De Lellis? Nel 2018 Giulia fece un viaggio proprio con Cristiano per andare in Islanda. Non erano soli, questo va specificato, però più volte si è parlato di una liaison proprio prima di quel viaggio e dopo quel viaggio. Quindi io credo che Tony, persona intelligente, abbia detto ‘stai a casa, alla festa di Cristiano, che è il mio amico vado da solo’ , che tra l’altro Tony prese posizione subito dopo l’aggressione fatta dai buttafuori ai danni di cristiano”.

Questa sarebbe la ragione dell’assenza di Giulia all’evento. Parpiglia aggiunge che, dopo le voci sulla presunta relazione, va ricordato che, la De Lellis ha conosciuto Carlo Beretta tramite un ex amico di Iovino, quindi sono passati diversi anni da quei fatti. Tuttavia, Tony Effe e Cristiano Iovino sembrano voler mantenere separate le due situazioni, senza compromettere la loro amicizia.

La giovane influencer con 5 milioni di follower, ora imprenditrice nel settore beauty e fidanzata del trapper più discusso d’Italia, ha recentemente preso parte al Festival di Sanremo 2025, accompagnando il suo compagno.

“Le ho regalato solo una rosa, non quattromila come diceva la stampa. Entrambi lavoriamo molto, ci basta trovare dieci minuti in cui possiamo guardarci negli occhi e parlare. Non servono effetti speciali”, aveva dichiarato Tony Effe in Conferenza Stampa in merito alla festa di San Valentino.