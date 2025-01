In occasione del compleanno di Giulia De Lellis, che il 15 gennaio ha spento 29 candeline, il suo fidanzato, il rapper Tony Effe, si è lasciato andare a una vera e propria dichiarazione d’amore.

Giulia De Lellis è “La mia ragione di vita”. È la dedica di Tony Effe

L’influencer Giulia De Lellis ha compiuto 29 anni. Per l’occasione, il suo nuovo fidanzato, il rapper Tony Effe, ha voluto farle una dedica sui social davvero romantica. In una storia su Instagram, il rapper, a corredo di una foto con la De Lellis, ha scritto infatti le seguenti parole: “È la mia ragione di vita”. Insomma, tra i due le cose sembrano proprio andare a gonfie vele.

Giulia De Lellis e Tony Effe: la storia d’amore

Giulia De Lellis e Tony Effe fanno coppia dalla scorsa estate. I due sono usciti allo scoperto piano piano e adesso sembrano una coppia davvero super consolidata. La dedica del rapper per il compleanno dell’influencer non fa che testimoniare il grande amore tra i due. Ma ecco cosa ha detto la stessa De Lellis nel corso di una intervista per Vanity Fair: “Devo dire la verità, in questo momento della vita, a 29 anni, ho tutto quello che desidero e non vorrei altro.“