Giulia De Lellis ha affrontato un periodo d'oscurità, dove ha interrotto la sua attività lavorativa e ha espresso "quanto sia difficile Beretta".

Nell’ultima intervista rilasciata da Giulia De Lellis al magazine Cosmopolitan, l’influencer ha apertamente discusso della sua relazione terminata quest’anno con Carlo Beretta, che ora è innamorato di Melissa Satta. Ha inoltre confermato voci di un flirt estivo con il rapper Tony Effe. Ha definito il 2024 come l’anno più impegnativo della sua esistenza, fatto non solo di delusioni amorose, ma anche di problematiche familiari che le hanno imposto un’introspezione personale.

Giulia De Lellis ha riferito dell’esperienza traumatica di due persone care a lei, affette da malattia nello stesso periodo. Questa eventualità le ha causato una sofferenza profonda, tanto da interrompere il suo percorso lavorativo: “Non metto mai da parte il mio lavoro, tuttavia quando in famiglia succede qualcosa di negativo o emergono problemi di tal genere, provo una sensazione di annientamento, la mente mi si blocca e arrivo a trascurare il lavoro o addirittura ad abbandonarlo totalmente. Che io abbia la febbre, stia male, litighi con il mio ragazzo o un’amica, non mi fermo mai. Non mi fermo mai. Quest’anno sono arrivata a fermare il mio lavoro e a rivoluzionare la mia esistenza, proprio perché è stato un anno intensamente stressante a livello personale”.

Dopo una fase difficile, l’influencer ha ritrovato la serenità. “Mi sento molto soddisfatta del percorso di riflessione interiore che ho intrapreso, dal momento che non avevo il tempo di ricorrere all’aiuto di uno psicologo”, ha dichiarato. Nonostante le difficoltà, ha sottolineato che l’anno 2024 si è rivelato migliore del previsto, sia a livello professionale che personale. “Sono alla fine dell’anno e devo dire che è andato molto meglio rispetto a come aveva iniziato. Sono riuscita a far decollare il mio marchio ed è stata un’esperienza incredibile, oltre ogni mia aspettativa”, ha spiegato Giulia De Lellis.

La De Lellis ha poi parlato del suo passato sentimentale con Beretta, non menzionandolo direttamente, ma indicandolo come la causa della sua sofferenza emotiva in passato: “Il mio cuore è stato ferito, ho vissuto un periodo molto difficile a livello sentimentale, ma ora sto riprendendo fiato. Il mio cuore si è alleggerito e forse non è più così solo.”

Le voci che Beretta, membro di una nota famiglia bresciana, abbia fatto soffrire Giulia sembrano quindi confermate. Inoltre, la sua affermazione di avere un “cuore leggero e non troppo solo” sembra suggerire che la sua relazione con il rapper Tony Effe, con cui è stata recentemente avvistata in atteggiamenti affettuosi in varie parti d’Italia, sia più di una semplice amicizia.