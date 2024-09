Giulia De Lellis ha rivelato che quest'anno è stato il periodo più impegnativo che abbia mai attraversato nella sua vita. Continua a leggere per scoprire il motivo.

Nel corso di un’intervista con Cosmopolitan, Giulia De Lellis ha ammesso che l’anno che si è appena concluso è stato il più impegnativo, intricato e con maggiori cambiamenti nella sua esistenza.“Ho dovuto affrontare diverse difficoltà che, per fortuna, sono riuscita a superare”, ha rivelato. “Quest’anno, due delle persone a me più care si sono ammalate e ciò ha avuto un grande impatto sulla mia vita. Nonostante io sia completamente dedicata al mio lavoro, in presenza di problemi familiari o circostanze analoghe, reagisco andando in tilt, trascurando o addirittura ignorando completamente il mio lavoro. Non importa se sono ammalata, se ho una discussione col mio ragazzo o con un’amica, non mi prendo mai una pausa. Ma quest’anno ho dovuto mettere da parte il mio lavoro, stravolgendo completamente la mia vita, dato che è stato un periodo molto intenso e impegnativo a livello personale”.

Giulia De Lellis ha poi confessato di aver trovato sollievo nell’autoanalisi. “Dopo aver vissuto una fase critica che mi ha completamente sconvolto, sono ora molto orgogliosa del lavoro di autoanalisi che ho svolto, nonostante non avessi il tempo di consultare uno psicologo. Nonostante tutto, sto chiudendo l’anno in modo molto più positivo di come l’ho iniziato. Ho avviato il mio marchio e nel suo primo anno ha ottenuto risultati al di sopra delle mie aspettative. E nonostante abbia sofferto a livello emotivo, ora mi sento come se stessi finalmente tornando a respirare e il mio cuore si sente leggero, forse non è nemmeno più tanto solo. Ho anche avviato questo fantastico progetto a Venezia”.

Inizio questo nuovo anno lavorativo ricco di energia, più cosciente e forse anche leggermente più solido. Penso che senza un tocco di dolore, non si possa raggiungere alcunché. In ogni sofferenza, c’è sempre un filo di felicità”. Giulia De Lellis, con questa affermazione “il mio cuore è sereno e forse non è più così solitario”, ha confermato la sua relazione con Tony Effe.