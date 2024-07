Giulia Salemi appare sempre sorridente e ottimista, ma nel suo passato c’è una difficile battaglia contro il tumore. Ancora oggi, l’influencer italo-persiana porta i segni dell’intervento che le ha salvato la vita.

Giulia Salemi e il tumore: speranze di vita quasi a zero

Diventata famosa grazie alle partecipazioni al Grande Fratello, Giulia Salemi è riuscita a costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo. L’influencer italo-persiana, che nel reality di Alfonso Signorini ha trovato anche l’amore, l’ex velino Pierpaolo Pretelli, si mostra sempre sorridente, eppure nella suo passato c’è una diagnosi di tumore che le aveva lasciato poche speranze di vita.

Giulia Salemi: la diagnosi di tumore

Giulia Salemi, fortunatamente, ha pochi ricordi della sua battaglia contro il tumore. Al contrario, mamma Fariba ricorda ancora la disperazione di quel periodo. La diagnosi è arrivata a distanza di qualche giorno dalla nascita dell’influencer. Tosse, difficoltà respiratoria e altre problematiche hanno allarmato il genitore, che ha iniziato un lungo calvario, tra medici e specialisti. Alla fine, il verdetto è stato una doccia fredda: massa tumorale al petto, con poche speranze di sopravvivenza.

Giulia Salemi: la cicatrice è visibile ancora oggi

La piccola Giulia è stata subito sottoposta ad un intervento della durata di cinque ore per la rimozione del tumore. Fortunatamente, la massa era benigna e, nonostante i timori dei medici, non si è più riformata. Oggi la Salemi sta bene, ma porta ancora sul suo petto la cicatrice dell’operazione. Ha un seno diverso dall’altro, ma per sua scelta non ha mai ceduto alla chirurgia estetica. Il motivo? Quell’imperfezione le ricorda la sua lotta per la vita.