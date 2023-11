Nelle ultime ore, un’indiscrezione ha fatto tremare i fan dei Prelemi: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati. E’ davvero questa la realtà? La verità sembra opposta.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono davvero lasciati?

Secondo il portale Dillinger News, che fa capo a Fabrizio Corona, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati. Nell’annuncio si legge: “Finalmente e con grande gioia annunciamo la fine della relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Alleluia! Si sono lasciati e il povero Pierpaolo, entro settimana prossima, lascerà quella finta casa, covo di un amore che non è mai esistito realmente, se non per formare quelle famose coppie che uniscono nomi e cognomi che oramai vanno di moda, facendo hype e portando molto lavoro, pur essendo così effimere da spegnersi con un soffio d’aria. (Prelemi?!?)“.

La verità su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Mentre il portale di Corona festeggia la presunta rottura di Giulia e Pierpaolo, Deianira Marzano ha reso pubblica una foto che fa ben sperare i fan dei Prelemi. Nello scatto in questione, che risale alla scorsa domenica, la Salemi e Pretelli sono insieme al cinema. Questo significa che Dillinger News ha lanciato una bufala.

Nel frattempo, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non hanno commentato il chiacchiericcio. L’ex velino di Striscia la Notizia, però, ha condiviso una foto che lo ritrae di spalle. Al suo fianco sembra esserci proprio la sua bella Giulietta.