Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli: "Pare si siano lasciati"

C’è aria di crisi in casa Prelemi. Nella notte infatti non è passata inosservata una cena che Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli avrebbero consumato nello stesso ristorante… ma in tavoli separati. Dagospia adesso lancia lo scoop: “Si sono lasciati“.

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli si sono lasciati? L’indiscrezione gela i fan della coppia

Già negli scorsi mesi era stata scoperta una crisi tra i due, proprio mentre Giulia Salemi era impegnata nel ruolo di portavoce social al Grande Fratello Vip, poi però tutto sembrò rientrare, adesso una nuova frattura sarebbe stata rilevata.

È Dagospia adesso a spiazzare i fan della coppia, anche sa dire il vero la crisi era stata fiutata già nella notte dopo che sono trapelate le foto di questa cena anomala. La voce di questa presunta crisi è stata alimentata dalla segnalazione di una talpa a Deianira Marzano: un utente ha scritto all’influencer gossippara che i due si sarebbero “incontrati per casualità nello stesso ristorante“, che “non si sono sfiorati, lei era nera, lui faceva il piacione con tutti ed era allegro“.

Nel mirino è finito anche Gianpiero Colla, amico di Petrelli presente alla serata. Gli sono state chieste informazioni dopo la cancellazione di una story Instagram e lui ha risposto: “La gente lamenta che Pier abbia regalato rose in giro o che facesse il marpione. Assolutamente non è vero. Essendo il video fuorviante, l’ho tolto definitivamente“.

“Dimenticavo, c’era anche Giulia” ha aggiunto Colla. Intanto nessuna traccia è stata lasciata sui profili social di Salemi e Petrelli, nessun commento sulla presunta separazione.