Giulia Salemi, piuttosto famosa in Italia, è una semi sconosciuta all’estero. La prova l’ha avuta quando è stata a Miami e ha incontrato Megan Fox. L’attrice ha letteralmente gelato l’influencer italo-persiana.

Andrea Dianetti, amico di Giulia Salemi, ha raccontato su Twitter di aver incontrato Emma Watson in un museo di Parigi. “Non dico quale perché ce l’ha chiesto come cortesia. Carinissima e disponibile. Non allego video per motivi di cui sopra“, ha dichiarato Andrea. Il suo racconto ha attirato la curiosità dell’influencer persiana, che ha voluto svelare un aneddoto che la vede gelata da Megan Fox.

Giulia ha raccontato:

“Io ho incontrato prima Megan Fox qua in aeroporto a Miami ai controlli le ho chiesto un selfie e ha detto no secca“.

La Salemi, appena ha incontrato l’attrice, si è catapultata da lei per chiederle una foto. La Fox, che ovviamente ignora chi sia, l’ha scambiata per una fan e ha rifiutato lo scatto.

Giulia Salemi: Dianetti la prende in giro

L’aneddoto raccontato dalla Salemi ha divertito Dianetti, che ha esclamato: “Che volpe che è… d’altronde… compensa con la recitazione“. Anche i fan, ovviamente, hanno commentato in modo ironico il gesto della Fox: “Lo doveva chiedere lei a te“, oppure “Come osa? se ne pentirà”.