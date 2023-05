GF Vip 8, il ruolo di Giulia Salemi: l'inaspettato commento di Signorini

Dopo che Sonia Bruganelli ha annunciato il suo definitivo addio al reality show condotto da Alfonso Signorini si è sparsa la voce che Giulia Salemi avrebbe potuto prendere il suo posto come opinionista del GF Vip. Sulla questione sono emerse diverse ipotesi e, nelle ultime ore, un commento di Alfonso Signorini ha fatto insospettire i fan.

Giulia Salemi opinionista? Il commento di Signorini

In queste ore un commento scritto da Alfonso Signorini a un post di Giulia Salemi sui social ha incuriosito i fan e nel messaggio il conduttore sembrerebbe lasciar intendere che l’influencer, fidanzata di Pierpaolo Pretelli, sarà effettivamente di nuovo al suo fianco durante il GF Vip 8.

“Lo leggo dopo due mesi. Ma il tempo passa in fretta e tanti mesi ci aspettano. Con le tasche piene (non solo di ricordi…)”, ha scritto il volto tv.

Sulla questione al momento non vi sono conferme e Signorini non ha svelato se l’influencer prenderà il posto di opinionista o continuerà invece ad occuparsi dei messaggi inviati dal pubblico sul programma. Giulia Salemi non ha nascosto che le sarebbe piaciuto avere nuove possibilità all’interno del programma tv e Sonia Bruganelli, che ha detto addio al ruolo di opinionista, ha affermato che lei sarebbe stata perfetta per questo ruolo all’interno del programma. Sarà vero? I fan sono impazienti di saperne di più.