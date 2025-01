Giustizia: Barelli, 'separazione carriere aumenta diritti cittadini'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - “Abbiamo approvato alla Camera dei deputati una riforma costituzionale per la separazione delle carriere che non soltanto rappresenta una storica battaglia di Forza Italia, ma che, soprattutto, rende più efficiente e imparziale il sistema della giustizia e du...

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo approvato alla Camera dei deputati una riforma costituzionale per la separazione delle carriere che non soltanto rappresenta una storica battaglia di Forza Italia, ma che, soprattutto, rende più efficiente e imparziale il sistema della giustizia e dunque aumenta i diritti per i cittadini". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli.

"Una giustizia più giusta, che garantisca a tutti un giudice davvero terzo, è una conquista di civiltà, un avanzamento del sistema democratico. Forza Italia -aggiunge- considera da sempre, sin dalla sua fondazione, questa riforma una riforma necessaria: con il voto di oggi, cui speriamo possa seguire presto quello definitivo del Senato, abbiamo tenuto fede a un impegno preso con gli elettori e realizzato un altro dei grandi progetti di riforma del presidente Silvio Berlusconi”.