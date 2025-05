Giustizia: Boccia a Ciriani, 'concessioni a opposizioni? Parlamento non è del c.destra'

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “Lo denunciamo da tempo e non ci stancheremo di farlo: il governo Meloni e la maggioranza stanno umiliando la nostra democrazia e il Parlamento italiano". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia arrivando a Bari all’assemblea regionale del Pd in corso all’Hotel Parco dei Principi.

"Ieri alla Camera è stato annunciato che il governo chiede di portare nel calendario di luglio due riforme costituzionali, sulla separazione delle carriere dei magistrati e sul premierato, con l’obiettivo evidente di comprimere tempi di discussione e un confronto nel merito.

Al Senato nel frattempo la destra ottiene, con un voto a stretta maggioranza, di poter ‘cangurare’ gli emendamenti dell’opposizione alla riforma che prevede la separazione delle carriere dei magistrati per poterla approvare in fretta e poterla poi inserire nel calendario della Camera. E sempre al Senato, dopo che alla Camera governo e maggioranza hanno compresso tempi e confronto, voteremo il decreto Sicurezza in mezza giornata, visto che approderà in aula senza il mandato al relatore".

"E oggi il ministro Ciriani parla di ‘concessione alle opposizioni’ per allungare eventualmente i tempi della discussione sulla separazione delle carriere. Ma di quali concessioni parla? Il Parlamento non è di Ciriani o della maggioranza. Siamo di fronte ad un governo con una concezione proprietaria delle istituzioni che, inerme e incapace di affrontare i problemi dell’economia, della sanità, del lavoro, usa la forza dei numeri per imporre provvedimenti e riforme buoni per la sua propaganda ma che devastano il nostro Paese”.