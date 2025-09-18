Giustizia: Braga, 'scena patetica, ministro Esteri e membri governo applaudono riforma in aula'

Roma, 18 set (Adnkronos) - "Non si applaude dai banchi del governo. Il governo dovrebbe alzarsi e rispondere su quello che le opposizioni hanno chiesto da giorni su Gaza anzichè fare questa scena patetica di cui anche il ministro degli Esteri si è reso protagonista, alzarsi in pie...

Roma, 18 set (Adnkronos) – "Non si applaude dai banchi del governo. Il governo dovrebbe alzarsi e rispondere su quello che le opposizioni hanno chiesto da giorni su Gaza anzichè fare questa scena patetica di cui anche il ministro degli Esteri si è reso protagonista, alzarsi in piedi per applaudire". Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga in aula dopo il voto sulla riforma della giustizia.