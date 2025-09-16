Giustizia: Colucci (M5s), 'separazione carriere vendetta del governo'

Roma, 16 set.-(Adnkronos) - "La legge sulla separazione delle carriere non deve essere chiamata 'riforma della Giustizia' perché per essere tale dovrebbe essere un provvedimento pensato e scritto per risolvere difetti e inefficienze della Giustizia, così da dare a milion...

Roma, 16 set.-(Adnkronos) – "La legge sulla separazione delle carriere non deve essere chiamata 'riforma della Giustizia' perché per essere tale dovrebbe essere un provvedimento pensato e scritto per risolvere difetti e inefficienze della Giustizia, così da dare a milioni di cittadini un servizio migliore. Invece questo Ddl del governo Meloni non affronta nemmeno uno dei problemi del comparto, anzi ne creerà di nuovi".

Così il capogruppo M5s in commissione Affari Costituzionali alla Camera Alfonso Colucci.

"Serve solo al centrodestra per consumare la sua vendetta contro il potere giudiziario, rendendolo più debole e controllabile. Il M5s è pronto ancora una volta a dare battaglia alla Camera con ogni mezzo per contrastare questo provvedimento che serve solo a una certa politica e fa il male della giustizia italiana", conclude.