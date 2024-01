Giustizia: Costa (Az), 'ogni giorno pubblicati atti non pubblicabili'

Giustizia: Costa (Az), 'ogni giorno pubblicati atti non pubblicabili'

Roma, 9 gen (Adnkronos) - "Ogni giorno vengono pubblicati atti giudiziari non pubblicabili, ma non si trovano mai i responsabili della fuga, perché ad indagare sono la stessa Procura e Pg da cui sono usciti gli atti e non si danno ovviamente la zappa sui piedi. Ad indagare deve essere un...