Giustizia: Mattarella, 'con Cassano consolidato ruolo Cassazione'

Roma, 4 set. (Adnkronos) – "Desidero ringraziare vivamente la presidente Cassano per il servizio prestato nell'arco della sua lunga e brillante carriera e particolarmente per l'attività svolta quale primo presidente". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della seduta del Consiglio superiore della magistratura che ha eletto Pasquale D'Ascola nuovo presidente della Corte di Cassazione.

Il Capo dello Stato non ha partecipato alla votazione, "come di consueto e non di norma", ha specificato, ricordando che aveva invece partecipato allo scrutinio che portò all'elezione di Margherita Cassano.

Quest'ultima, ha detto ancora il Presidente della Repubblica, "alla sua ben nota e riconosciuta competenza professionale, ha unito una grande capacità progettuale, che ha permesso alla Corte di consolidare il proprio ruolo. Ha inoltre costantemente manifestato alto senso istituzionale e un dialogo costruttivo con gli operatori del diritto, per sviluppare un'efficace risposta alla domanda di giustizia".

"Il suo impegno, dispiegato nei diversi ambiti di competenza, ha permesso -ha concluso Mattarella- di conseguire obiettivi ambiziosi".