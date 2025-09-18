Roma, 18 set. (Adnkronos) – Si congeda dai giornalisti con una battuta il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dopo l'approvazione in terza lettura alla Camera della riforma della giustizia. "Per la cronaca di chi ritiene che sia dedito all'alcolismo, vado a festeggiare questa bellissima giornata con uno spritz", afferma prima di dirigersi alla buvette di Montecitorio.
Giustizia: Nordio, 'da dedito all'alcolismo vado a festeggiare riforma con spritz'
