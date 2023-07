Anche i trapper possono essere dei teneroni. L’artista milanese non ha mai nascosto il suo affetto per la famiglia, soprattutto per la madre.

Chi l’ha detto che i trapper non possano essere dei teneroni? Prendiamo per esempio Ghali. L’artista milanese di origini tunisine, celebre per hit come Habibi e Cara Italia, non ha mai risparmiato parole di grande amore per la propria famiglia. Soprattutto per la mamma, a cui non ha mancato di dedicarle un’affettuosissima dedica in occasione del suo sessantesimo compleanno.

I messaggi di auguri di Ghali alla mamma

“Tanti auguri vita mia”, ha scritto Ghali in una serie di story Instagram dedicate al compleanno della madre. nella foto, la vediamo seduta su un bellissimo terrazzo sul mare con dei palloncini a formare il numero 60.

“Per sempre e prima di ogni cosa”, si legge nella story successiva.

Poi si dilunga: “Il 27 luglio per me è la vera festa della mamma. Solo Dio sa cosa abbiamo vissuto e cosa hai fatto per farmi crescere e per arrivare fin qui. Non smetterò mai di ringraziarti e di dedicarti tutto quello che faccio. Sei in cima alla lista dei miei idoli. Non me ne frega niente di cosa dice la gente insicura che non sa rispettare questo. Questo è il regalo più bello che Allah mi ha dato in questo giro di vita sulla Terra e anche per questo credo in lui”.

E ancora: “Lo so che dopo questa stories c’è chi scriverà un bel messaggio alla propria madre e c’è chi vorrebbe ma purtroppo non può più farlo. Io sono sicuro che nel meccanismo dell’universo c’è più giustizia di quella che siamo abituati a credere. E che con le nostre percezioni dei giorni d’oggi e la dimensione in cui viviamo, facciamo fatica ad accettare che anche chi ci ha lasciati fisicamente è ancora qui in realtà. Lo so che non so cosa vuol dire quella cosa e forse non mi dovrei permettere ma l’amore che provo mi fa scoprire questo, mi dice che le persone che ami rimangono per sempre, ti proteggono in qualche modo e ci puoi parlare e mandare sempre un bel messaggio”.

Chiude con: “Sarà un anno divertente”, e vediamo lui e la mamma seduti sul divano col cane in un bel salotto.

Gli ultimi progetti di Ghali

L’ultimo album di Ghali è Sensazione Ultra, uscito il 20 maggio 2022. Conteneva dodici tracce realizzate con diversi produttori, Merk & Kremont su tutti, e alcuni featuring mirati, come Madame e Marracash.

Sempre l’anno scorso, Ghali ha fatto un’importante donazione all’associazione Mediterranea, ovvero un gommone da soccorso. Ha anche aperto una raccolta fondi per l’acquisto di altre due imbarcazioni del genere.

In quell’occasione disse: «Sono molto felice di poter fare qualcosa di concreto per una causa che ritengo fondamentale per il nostro futuro. Soccorrere gli esseri umani è una questione di civiltà. Vi chiedo, se potete, di partecipare a questa raccolta fondi. Sembra assurdo doverlo ripetere, ma tutte le vite contano e vanno salvate».

Il gommone è stato ribattezzato Bayna, come il titolo di uno dei brani di Sensazione Ultra.