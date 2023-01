Gli italiani smettono di fumare e iniziano a svapare

Le campagne contro il fumo di sigaretta tradizionale si sono fatte con gli anni sempre più agguerrite: l’aumento dei prezzi dei pacchetti di sigarette è soltanto uno degli aspetti assunti dalla vicenda, con l’obiettivo di distogliere i consumatori dal pericoloso vizio. Non da meno, negli ultimi tempi un’altra abitudine si sta facendo strada tra gli italiani, ponendosi come alternativa al fumo combusto di sigaretta e come autentica tendenza: l’ovvio riferimento va alla sigaretta elettronica e dunque al mondo dello svapo.

Le ragioni del successo delle e-cig

L’idea di un’alternativa più sana alla sigaretta tradizionale ha portato all’elaborazione di uno strumento, la sigaretta elettronica, pensata per simularne e sostituirne l’utilizzo: al di là del diverso meccanismo di funzionamento, che nelle e-cig non prevede alcuna combustione, bensì la vaporizzazione dei liquidi contenuti nell’apposita cartuccia, la sostituzione di una gestualità con un’altra e l’appagamento dettato dall’utilizzo del dispositivo elettronico sono tutti elementi che hanno portato molti fumatori a prediligere l’e-cig come logica alternativa al fumo di sigaretta.

Date le premesse, alcuni elementi aggiuntivi come una varietà di liquidi aromatizzati per sigarette elettroniche e la diffusione di dispositivi monouso pensati appositamente per avvicinare ulteriormente i consumatori al mondo dello svapo non fanno che contribuire a decretare il successo delle e-cig. Nello specifico, la possibilità di avvicinarsi allo svapo testando il prodotto con un ridotto investimento iniziale, per abituarsi ai nuovi sapori e ai nuovi aromi messi a disposizione dal mercato attuale di liquidi per e-cig, si rivela un utilissimo passaggio per chiunque desideri smettere di fumare, trovando nella sigaretta elettronica un valido alleato soprattutto nella fase iniziale, più delicata e difficile.

Gli aromi presenti sul mercato, più cremosi e tabaccosi, o fruttati e delicati, rendono il panorama ancora più vario per il consumatore, che può dunque spaziare tra numerosi sapori, senza disdegnare, se lo ritiene opportuno, una percentuale irrisoria di nicotina, che può tuttavia essere eliminata del tutto se lo svapatore desidera allontanarsi del tutto dalla sostanza dopo aver smesso di fumare.

Da tendenza a competizione

Non da ultimo, sebbene nata come alternativa salutare alla sigaretta tradizionale, l’e-cig sta diventando oggetto di particolari competizioni, sempre più diffuse, all’interno delle quali diviene strumento per la realizzazione di nuvole di vapore. Le gare con sigaretta elettronica si rivelano ovviamente un’ottima piattaforma per quei marchi che desiderino mettersi in mostra davanti a un pubblico sempre più esteso di svapatori, mettendo inoltre in palio e-liquidi, resistenze e accessori tali da allettare anche gli appassionati più tradizionalisti.

Questo fenomeno, che prende il nome di cloud chasing, sta prendendo sempre più piede, lasciando forse intendere un arricchimento ulteriore del bacino di svapatori, con possibilità inedite e più pacifiche per contrastare il fumo di sigaretta. Ecco dunque che dietro l’idea di una gara per la miglior nuvola di vapore, si può nascondere un chiaro segnale di come l’epoca della sigaretta tradizionale stia volgendo al termine.

In conclusione, sebbene nata ormai diversi anni fa, la sigaretta elettronica continua a confermarsi come il principale strumento alternativo per lottare contro la diffusione delle sigarette tradizionali. La visibilità che viene conferita a quest’oggetto da un pubblico sempre più esteso di svapatori, attirati da aromi nuovi e possibilità di utilizzo più ampie, sta inoltre rendendo questa tendenza adatta a competizioni inedite, che faranno da ulteriore cassa di risonanza per il fenomeno.