Gli Stati Uniti intensificano gli sforzi per limitare l'influenza cinese al porto di Pireo

Nell’ultimo periodo, la questione del porto di Pireo ha assunto una rilevanza geopolitica crescente. La presenza della Cosco, compagnia di navigazione statale cinese, ha suscitato preoccupazioni da parte delle autorità statunitensi. Recentemente, l’ambasciatrice americana in Grecia, Kimberly Guilfoyle, ha espresso opinioni critiche riguardo all’influenza di Pechino in questo strategico snodo commerciale.

Le dichiarazioni di Guilfoyle, che ha definito ‘sfortunata’ la situazione attuale, hanno generato una reazione immediata da parte dell’ambasciata cinese ad Atene, la quale ha accusato l’ambasciatrice di interferire nei rapporti commerciali tra Grecia e Cina.

Reazioni e dichiarazioni

Secondo un portavoce dell’ambasciata cinese, le affermazioni dell’ambasciatrice americana rappresentano una calunnia maliziosa che mina le relazioni bilaterali. La Cina sottolinea che il porto di Pireo è un’infrastruttura strategica per il popolo greco e non dovrebbe essere utilizzato come strumento in conflitti geopolitici.

Guilfoyle ha suggerito che l’influenza cinese potrebbe essere controbilanciata attraverso un aumento degli investimenti americani in altre infrastrutture greche. Questa proposta è stata discussa in un incontro tra l’ambasciatrice e il ministro dello Sviluppo greco, Takis Theodorikakos, che ha entusiasticamente accolto l’idea di sviluppare un nuovo porto a Elefsina.

Il progetto di Elefsina

Il piano per il nuovo porto di Elefsina, sostenuto dall’amministrazione americana, ha lo scopo di creare un’alternativa al porto del Pireo, attualmente sotto il controllo cinese. Durante l’incontro, Guilfoyle ha espresso ottimismo riguardo al potenziale di questo nuovo hub marittimo, definendolo un’opportunità per rafforzare la posizione strategica della Grecia nel Mediterraneo.

Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha sostenuto che questo progetto non solo favorirà gli interessi economici greci, ma offrirà anche forniture di gas naturale liquefatto per l’Europa centrale e orientale. L’intento è di rendere la Grecia un punto di snodo per le forniture energetiche americane, specialmente in un contesto di crescente tensione geopolitica.

Contesto economico e storico

La Cina ha investito ingenti risorse in Grecia durante la crisi economica che ha colpito il paese a partire dal 2009. Con l’acquisizione del 51% del porto di Pireo nel 2016, la Cosco ha cercato di trasformare questa infrastruttura in un punto di partenza per le sue operazioni commerciali in Europa, nell’ambito del progetto della Belt and Road Initiative.

La Grecia, spaventata dalla crisi e dalle difficoltà burocratiche, ha accolto con favore l’intervento cinese, che ha portato investimenti vitali in un periodo di stagnazione economica. Tuttavia, la crescente influenza di Pechino ha sollevato interrogativi sulla sovranità economica della Grecia e sulle sue relazioni con gli alleati occidentali.

Possibili sviluppi futuri

Con l’emergere di nuove alleanze e progetti come quello di Elefsina, la Grecia sta cercando di riposizionarsi nel panorama geopolitico europeo. Mentre gli Stati Uniti mirano a rafforzare la propria presenza nel Mediterraneo, la Cina continua ad espandere la propria influenza. La questione del porto di Pireo diventa, quindi, un simbolo di una battaglia più ampia tra potenze globali.

La situazione attuale del porto di Pireo rappresenta un crocevia fondamentale per la Grecia. Gli sviluppi futuri dipenderanno in gran parte dalla capacità del governo greco di navigare tra le pressioni americane e cinesi, mantenendo al contempo il controllo sulle proprie infrastrutture strategiche.