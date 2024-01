Glynis Johns è morta: l'interprete di Winifred Banks di Mary Poppins si è spenta in una casa di riposo di Los Angeles.

Lutto nel mondo del cinema: è morta l’attrice Glynis Johns. Rimasta nel cuore del grande pubblico per aver vestito i panni di Winifred Banks nel film cult Mary Poppins, è scomparsa alla veneranda età di 100 anni.

Glynis Johns è morta: è stata Winifred Banks di Mary Poppins

L’attrice Glynis Johns è morta. Vincitrice di un Tony Award e famosa in tutto il mondo per aver interpretato il ruolo di Winifred Banks, accanto a Julie Andrews, nel celebre Mary Poppins del 1964, se n’è andata alla veneranda età di 100 anni.

Com’è morta Glynis Johns?

A rendere pubblica la triste notizia della morte di Glynis Johns è stato il manager Mitch Clem. L’uomo ha spiegato che l’interprete di Winifred Banks nel film cult Mary Poppins è deceduta in una casa di riposo di Los Angeles per cause naturali.

Glynis Johns: gli altri ruoli importanti dell’attrice

Anche se Glynis Johns è diventata celebre per aver vestito i panni di Winifred Banks in Mary Poppins, sono altri i film che l’hanno vista protagonista. Tra i titoli che hanno avuto più successo si ricorda A Little Night Music di Stephen Sondheim, dove ha interpretato Desiree Armfeldt. L’attrice, anche se è morta a 100 anni, lascia un vuoto immenso.