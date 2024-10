Gomorra sta per tornare con un prequel intitolato «Le origini». La nuova serie conterrà diverse puntate e presenterà un cast di personaggi affascinanti. La data di uscita è già attesa dai fan.

La popolare serie televisiva 'Gomorra' avrà un prequel intitolato 'Le origini'. La nuova serie di sei episodi racconterà la crescita criminale di Pietro Savastano, da ragazzo di strada a boss mafioso. La regia sarà di Marco D'Amore, attore noto per il suo ruolo di Ciro Di Marzio in 'Gomorra'. Le riprese inizieranno a Napoli nel 2025 e il team di scrittori comprende Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, noti per opere come 'L’immortale', 'ZeroZeroZero' e 'Django'. Marco D'Amore ha commentato sul prequel, elogiando l'effetto globale di 'Gomorra' e il suo successo di critica e pubblico.

Una novità che entusiasma i sostenitori di Gomorra: la serie televisiva che ha conquistato il mondo sta per essere arricchita da un prequel intitolato «Le origini». Questo nuovo progetto, composto da sei episodi, seguirà la crescita criminale di Pietro Savastano, che inizia la sua avventura da semplice ragazzo di strada. La regia sarà affidata a Marco D’Amore, noto per il suo ruolo di Ciro Di Marzio in Gomorra. Le riprese sono programmate per l’inizio del 2025 a Napoli. Il team di scrittori include Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, autori di opere come L’immortale, ZeroZeroZero e Django, che hanno già collaborato a Gomorra – La Serie, insieme a Marco D’Amore, anche supervisore artistico, e Roberto Saviano. Quest’ultimo, grazie al suo ruolo in Gomorra, ha raggiunto un’importante notorietà sia in Italia che all’estero. Marco D’Amore, già protagonista e regista del film «L’Immortale», uscito durante la quarta e quinta stagione della serie, si afferma come figura di spicco nel panorama cinematografico italiano. D’Amore ha esposto le sue riflessioni sul prequel, affermando: «Dieci anni orsono è iniziata una narrazione che, prendendo avvio da Napoli e dalle sue zone periferiche, ha illustrato storie di vita e morte, i meccanismi di una cruda organizzazione criminale, i suoi legami con il potere e una guerra che ha lacerato il territorio, mettendo genitori contro figli e fratelli contro fratelli. L’impatto di questo racconto ha raggiunto una dimensione globale, parlando in diverse lingue e attivando consapevolezze a latitudini remote, ottenendo così un straordinario successo sia di pubblico che di critica.

“Gomorra – La Serie” rappresenta il risultato dell’impegno e delle competenze di tutte le persone coinvolte nella produzione, così come del coraggio e della visione di Sky e Cattleya. Inoltre, si è dimostrata capace di unire un’analisi della realtà con l’intrattenimento tipico del Cinema. Tuttavia, il percorso di quella narrazione ha trovato il suo epilogo, giungendo al termine del suo cammino.