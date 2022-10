Governo, Andrea Cafà (Cifa): "Daremo nostro apporto per aprire nuova fase politica del Paese"

Roma, 24 ott. (Labitalia) – La confederazione datoriale Cifa Italia saluta il nuovo governo guidato da Giorgia Meloni e auspica che possa costituire la risposta adeguata che il Paese attendeva. Alla presidente del Consiglio Meloni e all’intera squadra dei ministri giungono dal presidente Andrea Cafà auguri di buon lavoro.

Queste le parole di Cafà: “Oggi debutta un nuovo modello politico ‘agile’ che accorcia le distanze con i cittadini, si mostra attento ai problemi del Paese e cerca soluzioni a una crisi senza precedenti che attanaglia famiglie e imprese. Non è più tempo di demagogia e di beghe di palazzo, occorre decisione e concretezza. Il governo e il suo presidente mostrano la consapevolezza adeguata a raccogliere e ad affrontare questa grande sfida”.

“Come associazione di imprese – conclude Cafà – siamo pronti a dare il nostro apporto in una logica di dialogo e di confronto per aprire a una nuova fase politica del Paese. Auspichiamo, in particolare, che si accolgano le istanze che giungono dal tessuto produttivo, con attenzione anche alle piccole e piccolissime imprese, ricchezza diffusa del nostro Paese”.