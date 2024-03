Governo: audience digitale ministri, Salvini posta più di tutti, bene Piantedosi su X

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - Pur non avendo pubblicato neanche un contenuto questo mese, l'account Facebook del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è comunque cresciuto di oltre 1.000 nuovi follower; la pagina del leader della Lega Matteo Salvini è quella che ha postato in asso...

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – Pur non avendo pubblicato neanche un contenuto questo mese, l'account Facebook del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è comunque cresciuto di oltre 1.000 nuovi follower; la pagina del leader della Lega Matteo Salvini è quella che ha postato in assoluto più contenuti (206, ovvero una media giornaliera di 7,4 post); la pagina del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, continua a incassare una percentuale di engagement a due cifre (questo mese è del 12%). Sono alcuni dei dati che emergono dallo studio sull'audience digitale dei ministri del governo Meloni, effettuato da arcadiacom.it con l’ausilio delle piattaforme di ascolto Talkwalker e Fanpage Karma.

Passando alle performance dei ministri su Instagram, in questo mese è interessante evidenziare la crescita di coinvolgimento del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che riesce a generare condivisioni con due post “pop”: il reel con i rugbisti azzurri vittoriosi nello spogliatoio dell’Olimpico subito dopo la vittoria con la Scozia e quello la foto con il due figli in occasione della festa del papà. Inoltre, a fregiarsi della miglior percentuale mensile di nuovi follower, questa volta è il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, con il 7,9%.

Su X, diversamente, a calamitare in modo consistente l’attenzione dei follower è stato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi che con il 9% ha incassato la percentuale più ampia di engagement. Un risultato per la maggior parte determinato dalle polarizzazioni scaturite dopo le manifestazioni degli studenti a Pisa. Nel monitoraggio delle menzioni online e della propensione al coinvolgimento nel dibattito, si rinnova lo schema dei mesi precedenti con la leadership incontrastata di Matteo Salvini che questo mese incassa oltre 53mila menzioni. A completare il podio, troviamo, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che di citazioni online ne raccoglie 32.900, e il ministro Guido Crosetto, che ne ottiene 14.200. Un podio influenzato, per quanto concerne Tajani e Crosetto, dal dibattito sugli equilibri geopolitici sul fronte ucraino e medio-orientale.