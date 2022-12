Governo: Berlusconi, 'pronto a dare consigli a Meloni, io garante linea Fi'

Roma, 21 dic.

(Adnkronos) – L’approccio del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "mi è parso assolutamente adeguato. Ho i contatti che servono, tutte le volte che servono. E non mi permetto di dare consigli a mezzo stampa al presidente del Consiglio. Lei sa bene che se dovessero servirle, io sono sempre qui, pronto a darli". Lo afferma Silvio Berlusconi in un’intervista al ‘Corriere della sera’, ribadendo che in Forza Italia "della linea politica, per decisione di tutti, l'unico garante sono io".