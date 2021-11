Roma, 28 nov. (Adnkronos) – "Sbaglia Letta quando dice non si discute del Quirinale due mesi prima. Certo, questo si fa quando non c'è la questione di un premier che può andare al Quirinale. Ma l'idea di sostituire Draghi con Daniele Franco non tiene mezza giornata, perché i partiti se lo mangiano a colazione e si va a votare a ottobre, quando abbiamo a luglio la scadenza della verifica del Pnrr sui soldi spesi, e una pandemia non definita".

Così Carlo Calenda al festival de Il Foglio.