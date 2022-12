Governo: Camera, Meloni in aula 13 dicembre per comunicazioni consiglio Ue

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - La premier Giorgia Meloni sarà in aula alla Camera per comunicazioni in vista del consiglio europeo il 13 dicembre alle 9 e 30. Lo ha confermato la capigruppo di Montecitorio. ...