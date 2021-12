Governo: Conte, 'a 2022 chiedo Stato in prima linea per tutela cittadini e robusta ripresa'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) – "Il Movimento 5 Stelle è al governo ma non sempre è facile trovare equilibri. Lotteremo con le unghie e con i denti per dare risposte e possiamo anche commettere errori, ma non perdiamo mai di vista realtà che vivete ogni giorno.

Non nei Palazzi, ma nelle fabbriche, uffici, scuole centri urbani e periferie". Così Giuseppe Conte in un video su Fb.

"Al 2022 non ho niente da chiedere per me ma allo Stato chiedo di stare in prima linea per tenere al riparo tutti i cittadini e garantire una robusta ripartenza". Quindi Conte indica le priorità dei 5 Stelle per il 2022 dal caro bollette su cui serve "un nuovo intervento" a salario minimo, precarietà sul lavoro, lotta all'evasione fiscale e alle delocalizzazioni, ambiente "in continuità con la battaglia vinta sul superbonus per mettere in campo reali politiche ambientali".