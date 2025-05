Governo: Conte, 'maggioranza divisa, è tenuta insieme dal potere'

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – "Questa maggioranza è tenuta insieme dal potere. E questo purtroppo è un collante potente. La Lega sbraita sul riarmo e si finge pacifista, poi però si allinea e preme sempre tasto verde ad ogni provvedimento bellicista del governo. Su tanti dossier decisivi della nostra politica estera Tajani ha una linea e Meloni un’altra.

Però quando si tratta di trovare decine di miliardi in una notte per il riarmo sparisce ogni divisione, gli animi si rasserenano e chissà perché non succede lo stesso quando i fondi vanno trovati per la sanità, la scuola, i salari e i trasporti". Lo dice Giuseppe Conte a Tpi.