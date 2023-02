Governo, ddl sull'Autonomia differenziata approvato all'unanimità. Meloni: "Manterremo impegni presi"

Una misura importante è stata approvata dal Governo Meloni. In CdM è stato dato il via al ddl Calderoli. Grande soddisfazione dopo il voto.

Nel corso dell’ultimo Consiglio dei Ministri, è stato dato il via libera al disegno di legge Calderoli sulle autonomie differenziate.

L’approvazione del ddl è avvenuta all’unanimità e stando a quanto rende noto Adnkronos, è stata seguita da un applauso. Grande soddisfazione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha commentato così l’esito: “Questo provvedimento dimostra ancora una volta che questo governo manterrà gli impegni presi, la coerenza con il mandato avuto dai cittadini, per noi, è una bussola”.

Ddl sull’autonomia differenziata approvato all’unanimità. Salvini: “Altra promessa mantenuta”

Nel frattempo non si è fatta attendere la reazione del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Quest’ultimo – si apprende – ha dichiarato: “Efficienza, merito, innovazione, lavoro, più diritti per tutti i cittadini in tutta Italia, meno scuse per i politici ladri o incapaci. Autonomia approvata in Consiglio dei ministri, altra promessa mantenuta”.

Così il presidente della regione Veneto Luca Zaia che è stato sentito da Adnkronos: “È una giornata storica, non è la fine ma l’inizio di un percorso.

Il mio plauso va al governo, al premier Giorgia Meloni, al ministro Calderoli e a tutto il governo, perché”.

Calenda: “Approvazione ddl ennesima presa in giro elettorale”

L’approvazione del ddl Calderoli è stata oggetto di critiche da esponenti dell’opposizione. Tra questi il leader del Terzo Polo Carlo Calenda che ha twittato: “L’approvazione del ddl Autonomia in Cdm è l’ennesima presa in giro elettorale di una politica che fa propaganda sull’assetto istituzionale dello Stato.

Questa roba arriva in parlamento fra 6 mesi. Ma lo approvano di corsa e male la settimana prima delle elezioni regionali”.