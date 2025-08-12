Il governo guidato da Giorgia Meloni ha raggiunto un traguardo significativo, diventando il quarto esecutivo più longevo nella storia della Repubblica Italiana. Un risultato che sottolinea una certa stabilità politica in un panorama spesso caratterizzato da rapide cadute dei governi. Tuttavia, questo primato non è passato inosservato all’opposizione: Giuseppe Conte ha risposto con una replica tagliente, mettendo in dubbio il valore di questa longevità e criticando alcune scelte politiche dell’esecutivo.

Lo scontro politico si accende così non solo sui numeri, ma anche sul futuro del Paese.

Meloni celebra i 1.024 giorni al governo, ma la crisi sociale pesa ancora

Questa mattina Giorgia Meloni ha celebrato sui social il traguardo dei 1.024 giorni al governo, segnando il record del quarto esecutivo più longevo della storia italiana. Mentre a Palazzo Chigi si celebra questo risultato, emergono però dati preoccupanti: secondo un rapporto del Sole 24 Ore, nei primi sei mesi dell’anno l’Inps ha autorizzato circa 314 milioni di ore di cassa integrazione, coinvolgendo oltre 304mila lavoratori, di cui il 90% impiegati nei settori industriali.

Governo Meloni, il quarto più longevo della Repubblica: Conte replica senza mezzi termini

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha sottolineato che questi lavoratori hanno perso in media 3.000 euro netti di stipendio in un periodo in cui aumentano anche i prezzi al consumo. In particolare, nel comparto meccanico e metallurgico le richieste di cassa integrazione sono cresciute di oltre il 35% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Conte ha criticato aspramente l’operato del governo, accusandolo di non aver adottato misure efficaci per tutelare i salari, di aver respinto l’introduzione del salario minimo e di aver bocciato la proposta del suo partito per integrare gli stipendi dei lavoratori in cassa integrazione.

“Il Governo in 1.024 giorni non ha messo in campo una sola misura seria sugli stipendi, ha detto no al salario minimo e ha bocciato pure la nostra proposta per integrare gli stipendi dei cassintegrati, tutelando così il loro potere d’acquisto. Meloni festeggia, gli italiani no“.

Già da diverse settimane Meloni aveva superato Conte in termini di durata al governo, raggiungendo i 1.024 giorni rispetto ai 988 complessivi dell’ex premier nei suoi due mandati.