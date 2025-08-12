Governo Meloni tocca quota 1.024 giorni: raggiunto un importante record

Il governo guidato da Giorgia Meloni ha raggiunto un traguardo significativo: 1.024 giorni al potere. Un risultato che testimonia una stabilità politica rara negli ultimi anni, in un contesto nazionale e internazionale tutt’altro che semplice, stabilendo un record importante.

Tra sorpassi e scontri: la corsa di Meloni verso la stabilità

Meloni è in costante crescita: più di un mese fa ha superato Giuseppe Conte, che con i suoi due governi aveva totalizzato 988 giorni, e ora ha superato anche Renzi. La stabilità è diventata il principio guida del governo Meloni, considerata essenziale per garantire continuità nelle politiche interne e nella posizione internazionale del Paese, oltre che per portare avanti le riforme necessarie. A livello europeo, mentre l’Italia ha avuto 17 presidenti del Consiglio negli ultimi trent’anni, Germania e Spagna hanno registrato una maggiore stabilità politica, con un numero inferiore di leader e governi più duraturi.

Con il raggiungimento di 1024 giorni consecutivi al governo, l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha sorpassato quello di Matteo Renzi, conquistando così il quarto posto tra i governi più longevi della Repubblica italiana.

Dal 12 agosto, il governo Meloni si colloca appena dietro alle amministrazioni di Berlusconi II, Berlusconi IV e Craxi I, rispettivamente prime tre nella classifica. Il governo Renzi, in carica dal 22 febbraio 2014 al 12 dicembre 2016, si fermò appunto a 1024 giorni, mentre il Craxi I durò 1093 giorni e il Berlusconi IV raggiunse i 1287 giorni. Al vertice rimane il Berlusconi II con 1412 giorni di mandato, dal giugno 2001 all’aprile 2005.

L’attuale premier può puntare a un traguardo ancora più ambizioso: completare un intero quinquennio, un risultato mai conseguito da un capo di governo nella storia repubblicana. Se Meloni riuscirà a mantenere la guida fino al settembre 2026, potrebbe affiancare il primato del secondo governo Berlusconi, diventando così uno dei più duraturi esecutivi italiani di sempre.

“Un motivo in più per continuare a lavorare con serietà e determinazione, ripagando la fiducia degli italiani“, ha dichiarato la Presidente del Consiglio sui social.