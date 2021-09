Roma, 18 set. (Adnkronos) – "Qualcuno sta parlando di casa sulla casa, di aumento bollette e di ritorno alla legge Fornero: con la Lega mai, bastava un Mario Monti". Così Matteo Salvini a Nerviano.

"La Lega vigila nel governo, altrimenti con Pd e 5 Stelle tra sbarchi e tasse ci lasciano un Paese in macerie.

Se portano in Parlamento la proposta di ritorno alla legge Fornero e la tassa sulla casa, arriverà il no secco della Lega, su questo non si accetta nessuna discussione".