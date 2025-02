Governo: Schlein, 'destra si batte trascinandola nel terreno dove stanno scomodi'

Roma, 27 feb (Adnkronos) - "La destra è forte ma non è imbattibile e noi la batteremo non inseguendola sul terreno che scelgono ogni giorno e nemmeno contrapponendosi a loro su quello stesso terreno. Li batteremo se li trasciniamo sul terreno dove stanno scomodi, dove non danno ri...

Roma, 27 feb (Adnkronos) – "La destra è forte ma non è imbattibile e noi la batteremo non inseguendola sul terreno che scelgono ogni giorno e nemmeno contrapponendosi a loro su quello stesso terreno. Li batteremo se li trasciniamo sul terreno dove stanno scomodi, dove non danno risposte, su quello sociale e economico che spaventa Giorgia Meloni che scappa e non ha il coraggio di ammettere quello che sta facendo". Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd.