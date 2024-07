Il Grande Fratello 2024 sta scaldando i motori: debutterà su Canale 5 il prossimo 16 settembre. Nelle ultime ore sono saltati fuori i nomi dei primi 9 concorrenti che hanno accettato di mettersi in gioco e nessuno di loro è in grado di provocare l’effetto ‘wow’.

Grande Fratello 2024: i nomi dei primi concorrenti Vip

Lunedì 16 settembre 2024 debutterà la nuova edizione del Grande Fratello. Al timone è stato confermato ancora una volta Alfonso Signorini, che da tempo ha iniziato a provinare i concorrenti Vip. Nelle ultime ore sono spuntati fuori i nomi dei papabili gieffini. Secondo Dagospia, ad aver accettato di varcare la famosa porta rossa sono: Alessia Pascarella, Lino Giuliano, Enzo Paolo Turchi e Karina Cascella.

Grande Fratello 2024: tra i concorrenti nessun nome forte

Karina Cascella, appena la notizia è saltata fuori, ha confermato di aver fatto il provino per il Grande Fratello 2024. L’opinionista, però, ha interrotto ogni trattativa perché non se la sente di lasciare la sua famiglia e il lavoro (è socia di un ristorante situato a Bergamo). Davide Maggio, oltre ai concorrenti citati sopra, ha aggiunto anche Shaila Gatta, velina di Striscia la Notizia.

Grande Fratello 2024: un déjà vu che si ripete

Ad aggiungere altri quattro concorrenti è stato TvBlog. Sembra che al Grande Fratello 2024 ci saranno anche: Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi (tutte e tre ex volti di Non è la Rai) e l’attrice Clarissa Burt. Infine, dovrebbe esserci anche l’ex tentatrice di Temptation Island Maika. Ad essere onesti, se il cast del GF dovesse davvero essere questo non sarebbe altro che un déjà vu: dal triangolo Lino-Alessia-Maika, già visto lo scorso anno con Perla, Mirko e Greta, a Enzo Paolo Turchi, con le scenette legate a moglie e figlia. Possibile che Signorini e il suo staff non siano riusciti a trovare niente di meglio? Staremo a vedere.